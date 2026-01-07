Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şans ve bahis bayilerinden elde edilen veriler doğrultusunda futbolcular hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Galatasaray futbolcusu Eren Elmalı'nın maçına bahis oynadığına dair iddialar araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda bahis" soruşturmasının şans ve bahis bayilerinden elde edilen veriler doğrultusunda, kulüp ve isim ayrımı yapılmaksızın tüm profesyonel futbolcular hakkında sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti
Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması

Başsavcılıktan Eren Elmalı için bahis açıklaması