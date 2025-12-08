Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Futbolda Bahis" Soruşturması Kapsamında 29 Şüpheliye Tutuklama Talebi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında 39 kişi gözaltına alındı. 29 kişi tutuklanma talebiyle, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 kişiden 29'u tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alassane Ndao, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılık, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya, Zorbay Küçük hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
