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SPOR Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildiMahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN'da, Gerger GAP Spor ve Adıyamanspor maçının devre arasında iki takımın taraftarları ve futbolcuları kavga etti.

Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN'da, Gerger GAP Spor ve Adıyamanspor maçının devre arasında iki takımın taraftarları ve futbolcuları kavga etti. Sopaların da kullanıldığı kavga saniye saniye kaydedildi.

Altınşehir Mahallesi Mansur Yardımcı Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig Play-Off Yükselme maçında karşı karşıya gelen Gerger GAP Spor ile Adıyamanspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. Futbolcular soyunma odasına geçerken bazı taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sahaya giren taraflarlar ile futbolcular arasında kavga çıktı. Sopaların da kullanıldığı kavgada iki gurup tekme tokat birbirine girdi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kalabalık dağılırken, olayların yatıştırılması sonrasında devam eden maç Adıyamanspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

SPOR Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

SPOR Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

SPOR Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

SPOR Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

SPOR Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

SPOR Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

SPOR Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

SPOR Futbolcular ile taraftar arasında kavga. Olaylar saniye saniye kaydedildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyamanspor, kavga, DHA, Güncel, Haberler

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