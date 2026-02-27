Haberler

Futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı için, dolandırıcılık ve şike suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis talep ediliyor.

'FUTBOLDA bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Baltacı'nın 'Dolandırıcılık' ile 'Şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
