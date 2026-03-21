Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı toprağa verildi

İstanbul Ümraniye'de bir silahlı saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kundakçı, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21), Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kundakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kubilay Kaan Kundakçı'nın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yuvalıdere Mahallesi'nde getirildi. Burada Kundakçı için Merkez Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kundakçı ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz

Hürmüz'den sonra yeni kriz noktası orası oldu: Sert karşılık veririz
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

Altında 43 yıl sonra bir ilk
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?