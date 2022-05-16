Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (3) - Haberler

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Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (3)

Demirören Haber Ajansı - Ergün Ayaz - Güncel
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Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (3)

TEDAVİSİ SÜRÜYORİzmit'te denize düşüp, çevredekiler tarafından kurtarılan ve ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Mine Dinar'ın göğüs hastalıkları servisinde tedavisi devam ediyor.

KOCAELİ (DHA) - TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İzmit'te denize düşüp, çevredekiler tarafından kurtarılan ve ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Mine Dinar'ın göğüs hastalıkları servisinde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunmayan Mine'nin ciğerlerinde kalıcı problem görülmezken, doktorlar tarafından sakinleştirici ilaçlar verildiği öğrenildi. Mine'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Güncel, Haberler

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