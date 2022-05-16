Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (3) - Haberler

KOCAELİ (DHA) - TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İzmit'te denize düşüp, çevredekiler tarafından kurtarılan ve ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Mine Dinar'ın göğüs hastalıkları servisinde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunmayan Mine'nin ciğerlerinde kalıcı problem görülmezken, doktorlar tarafından sakinleştirici ilaçlar verildiği öğrenildi. Mine'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı belirtildi.