Furkan Genç ve Mısra Özgök, Tokat'ta Dünyayı Eşitletti
İnsan Kaynakları İş Ortağı Furkan Genç, Mısra Özgök ile hayatını birleştirdi. Düğün, Tokat'taki bir düğün salonunda aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı (AA) Çalışan Deneyimi Türkiye Müdür Yardımcılığında İnsan Kaynakları İş Ortağı Furkan Genç, hayatını Mısra Özgök ile birleştirdi.
İnsan Kaynakları İş Ortağı Furkan Genç, Tokat'taki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, Mısra Özgök ile evlendi.
Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ile davetliler katıldı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel