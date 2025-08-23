Furkan Genç ve Mısra Özgök, Tokat'ta Dünyayı Eşitletti

İnsan Kaynakları İş Ortağı Furkan Genç, Mısra Özgök ile hayatını birleştirdi. Düğün, Tokat'taki bir düğün salonunda aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
