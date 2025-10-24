Furkan Elmas İçin Umut Ol Kermesi Düzenlendi
Tokat'ın Pazar ilçesinde DMD kas hastası Furkan Elmas'a yardım amacıyla düzenlenen kermes, geniş bir katılımla gerçekleşti. Elde edilen gelir, Furkan'ın tedavisi için kullanılacak.
Tokat'ın Pazar ilçesinde DMD kas hastası Furkan Elmas için, "Furkan'a Umut Ol" kapsamında kermes düzenlendi.
Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen kermes, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.
DMD kas hastası Furkan Elmas'a umut olmak amacıyla öğrenciler, öğretmenler ve velilerin desteğiyle açılan kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kermesten elde edilecek gelir, Furkan Elmas'ın tedavisi için kullanılacak.
Kermese Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel