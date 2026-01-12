Haberler

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'tehdit' içerikli mesaj paylaşımı nedeniyle tutuklanan sosyal medya fenomeni Furkan Bölükbaşı tahliye edildi.

Sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra 11 Kasım'da tutuklanan sosyal medya ünlüsü Furkan Bölükbaşı iki ay sonra tahliye edildi.

NE PAYLAŞMIŞTI?

Bölükbaşı, söz konusu paylaşımında, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMINI SİLİP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Paylaşımını sosyal medyada yüksek etkileşim aldıktan sonra kaldıran Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın namaz kılarken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz." demişti.

