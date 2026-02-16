Haberler

Karabük'te Şüpheli Valiz Patlatıldı

Güncelleme:
Karabük'te, açık otoparkta unutulan şüpheli valiz, vatandaşlar tarafından fark edildi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen polis ekibi, güvenlik önlemleri alarak çevreyi kuşattı. Bomba imha uzmanı, valizi kontrollü bir şekilde fünyeyle patlattı ve içinden kıyafet çıktığı belirlendi. Olay, halkta panik yarattı ancak en sonunda güvenlik önlemleri etkili bir şekilde alındı.

KARABÜK'te, açık otoparkta unutulan şüpheli valiz, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden kıyafet çıktı.

Akşam saatlerinde, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda açık otoparkta bırakılan valiz olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Gelen bomba imha uzmanı, valizi güvenli şekilde fünyeyle patlattı. Valizin içerisinden kıyafet çıktı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
