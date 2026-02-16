Karabük'te Şüpheli Valiz Patlatıldı
Akşam saatlerinde, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda açık otoparkta bırakılan valiz olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Gelen bomba imha uzmanı, valizi güvenli şekilde fünyeyle patlattı. Valizin içerisinden kıyafet çıktı.
Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,