Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden Okyanusa Boşaltılan Nükleer Kirli Su Miktarı 130.000 Tonu Aştı

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden nükleer kirli su boşaltma işleminin 17. turunun tamamlandığını duyurdu. Şirket, toplamda yaklaşık 133.000 ton nükleer kirli suyun okyanusa deşarj edildiğini açıkladı.

TOKYO, 23 Aralık (Xinhua) -- Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılmasının 17. turunun pazartesi günü tamamlandığını söyledi.

Japonya, uluslararası toplumun endişe ve muhalefetine rağmen tek taraflı aldığı kararla 2023 yılının ağustos ayında nükleer kirli suyu santralden okyanusa boşaltmaya başlamıştı. 17. turun tamamlanmasıyla birlikte, deşarj edilen toplam hacim yaklaşık 133.000 tona ulaştı.

Son boşaltma turu 4 Aralık'ta başladı. 8 Aralık'ta Aomori bölgesi açıklarında meydana gelen kuvvetli bir depremden sonra geçici olarak askıya alınam operasyon, 9 Aralık'ta yeniden başlatılmıştı. Şirkete gör, bu turda yaklaşık 2,4 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren toplam 7.833 ton atık su deşarj edildi.

Şirket 2025 mali yılında (Nisan 2025 ile Mart 2026 arası) toplam hacmi yaklaşık 54.600 ton olan 7 tur deşarj gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
