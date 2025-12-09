Haberler

Japonya, Depremin Ardından Fukuşima'nın Nükleer Atık Suyunu Boşaltma İşlemine Yeniden Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde hasarlı nükleer kirli atık suyunu okyanusa boşaltma işlemine, 7,5 büyüklüğündeki depremin neden olduğu geçici duraklamanın ardından yeniden başladı. İşlemin 22 Aralık'a kadar sürmesi ve tahmini 7.800 ton atık suyun deşarj edilmesi planlanıyor.

TOKYO, 9 Aralık (Xinhua) -- Japonya, hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunu okyanusa boşaltma işlemine yeniden başladı. Boşaltma işlemi, pazartesi gecesi ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı.

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nden yapılan açıklamada nükleer kirli atık suyun okyanusa deşarjının salı günü yerel saatle 14.30 civarında yeniden başladığı belirtildi.

Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunun boşaltılması işleminin 17. aşamasına 4 Aralık'ta başlayan şirket, işlemin 22 Aralık'a kadar sürmesinin ve tahmini 7.800 ton atık suyun okyanusa bırakılmasının planlandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title