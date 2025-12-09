Japonya, Depremin Ardından Fukuşima'nın Nükleer Atık Suyunu Boşaltma İşlemine Yeniden Başladı

TOKYO, 9 Aralık (Xinhua) -- Japonya, hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunu okyanusa boşaltma işlemine yeniden başladı. Boşaltma işlemi, pazartesi gecesi ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı.

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nden yapılan açıklamada nükleer kirli atık suyun okyanusa deşarjının salı günü yerel saatle 14.30 civarında yeniden başladığı belirtildi.

Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunun boşaltılması işleminin 17. aşamasına 4 Aralık'ta başlayan şirket, işlemin 22 Aralık'a kadar sürmesinin ve tahmini 7.800 ton atık suyun okyanusa bırakılmasının planlandığını ifade etti.