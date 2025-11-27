Fuat Oktay, İtalya ile Savunma ve İş Birliği Üzerine Görüştü

(ANKARA) - Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Roma'da İtalya Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Stefania Craxi ve Komisyon üyeleriyle görüştü. Oktay, "Toplantımızda, Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik boyutu, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine verimli istişarelerde bulunduk" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Resmi ziyaretlerimiz çerçevesinde, İtalya Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Stefania Craxi ve değerli Komisyon üyeleriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantımızda, Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik boyutu, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine verimli istişarelerde bulunduk.

Türkiye'nin Gazze, Ukrayna, Libya, Somali, Etiyopya, Sudan ve Balkanlardaki çatışmaların ve gerginliklerin barışçıl çözümü, yıkıma uğramış bölgelerin yeniden inşası için sonuç alan girişimlerini konuştuk. İkili ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden faydalanarak, AB ile ilişkilerimiz dahil olmak üzere bölgesel ve küresel gündemdeki bütün bu konulara ilişkin işbirliğimizi kurumsal çerçevede geliştirmenin imkanlarını değerlendirdik. Dost ve müttefik iki ülkenin parlamenterleri olarak bu çabalara verebileceğimiz katkıları konuştuk."