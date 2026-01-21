Haberler

Fuat Oktay: Terör Örgütü Ypg Yandaşlarının Şanlı Bayrağımıza Yaptıkları Alçak Saldırı Cezasız Kalmayacak

Güncelleme:
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine sert bir şekilde reaksiyon gösterdi. Oktay, YPG yandaşlarının bayrağa saldırısının cezasız kalmayacağını belirtti.

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine, "Terör örgütü YPG yandaşlarının şanlı bayrağımıza yaptıkları alçak saldırı cezasız kalmayacaktır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O

benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak'.

Şanlı Bayrağımız, Milletimizin, Vatanımızın, Devletimizin, birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz sembolüdür. Bizler 86 milyon olarak; 'Allah bir daha bu Millet'e bir İstiklal Marşı yazdırmasın' duasına hep birlikte 'amin' dedik. Al Sancak'ı ilelebet göklerde dalgalandırmaya yemin ettik. Terör örgütü YPG yandaşlarının şanlı bayrağımıza yaptıkları alçak saldırı cezasız kalmayacaktır."

