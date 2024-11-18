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FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü İçin Aydınlatıldı

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İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 18 Kasım Özbekistan Milli Bayrak Günü nedeniyle mavi, yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı. Aydınlatma havanın kararmasıyla başlayarak sabaha kadar sürdü.

??????? İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü dolayısıyla mavi, yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

FSM Köprüsü, "18 Kasım Özbekistan Milli Bayrak Günü"ne dikkati çekmek amacıyla mavi, yeşil ve beyaz renge büründü.

Havanın kararmasıyla başlayan aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

Özbekistan'da 1991 itibarıyla her yıl 18 Kasım, Özbekistan Milli Bayrak Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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