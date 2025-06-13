FSM Köprüsü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Arızalanan bir otomobile motosikletin çarpması sonucu gerçekleşen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Köprünün Avrupa Yakası girişinde yaşanan kazada, arızalandığı için sürücü A.P. tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile, M.K'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı.

Aynı yönde ilerleyen bir başka motosiklet de kazaya karışan motosiklete çarpıp devrildi.

Kazada A.P, M.K, C.Ç. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü M.K, hastanede hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı

Korku dolu anlar! Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam

İran'da İsrail protestoları büyüdü
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti

Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.