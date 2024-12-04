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Frig Vadisi, Yıl Boyu Turist Çekiyor

Frig Vadisi, Yıl Boyu Turist Çekiyor
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle yıl boyunca turistlerin ilgisini çekiyor. Valilik önderliğinde yapılan yatırımlar ve termal otellerle birlikte Frig Yolu güzergahı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki içinde yüzlerce mağara, şapel ve kaya mezarı bulunan tarihi Frig Vadisi, yılın her dönemi turist çekiyor.

Valilik öncülüğündeki yatırımlar ve kentteki 25 bin yatak kapasitesine sahip termal otellerin etkisiyle, Döğer beldesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahı, turistleri ağırlıyor.

Ziyaretçiler, 3 bin yıllık bölgede Göynüş Vadisi'ndeki Aslantaş, Yılantaş, Maltaş abideleriyle çok sayıda mağarayı, eski kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, şapeller ve peribacalarını geziyor, Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşu deneyimi yaşıyor.

Her mevsim bölgedeki termal otellere gelen misafirlerin gezi rotasının başında yer alan Frigya, gizemli mekanlarıyla kültür ve doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Yıl boyunca hareketlilik sürüyor

Frigya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yunus Yılmaz, AA muhabirine, 3 bin yıllık tarih Frigya'nın turizm açısından yıl boyunca hareketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Frigya'da turizm potansiyelinin her mevsim sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yılki kış sezonunda turizm hareketliğinin önceki yıllara göre daha da arttığını gözlemliyoruz. Kış mevsiminde de beyaz örtünün altında Frigya, görülmeye değer oluyor. Yerli turistler, daha kalabalık geliyor. Özellikle hafta sonları daha yoğun günler geçiriyoruz. Frigya her yıl 2 milyon yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Bölgedeki işletmelerle esnaf sürekli yatırım yapmaya devam ediyor. Dernek olarak bu yıl sosyal medya üzerinden Frigya'nın tanıtımı için seferber olduk. Bu sezon Frigya'da sosyal medyada yüksek takipçisi bulunanları davet ettik. Onlarla Frigya'yı tanıtıcı, görsel ve içerikler oluşturduk. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Frigya'ya ilgiyi daha da artırdı. İnşallah, önümüzdeki sezonda daha çok fenomeni bölgemize bekliyoruz."

"Fotoğraf çektirip, keyifli vakit geçiriyorlar"

Frigya'da 3 yıldır deveyle turist gezdiren İrfan Öztürk de deveyle bölgeye renk kattığını belirterek, "Çok sayıda günü birlik ziyaretçi ağırlanıyor. İstanbul, Kocaeli, Konya'dan yoğun ziyaretçi geliyor. Burada misafirleri deveyle gezdiriyoruz. Fotoğraf çektirip, keyifli vakit geçiriyorlar." ifadesini kullandı.

Kütahya'dan Frigya'yı gezmeye gelen Ayşe Kırmızı da Kapadokya'yı anımsatan bölgeyi çok beğendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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