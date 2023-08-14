Freni patlayan kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da freni patlayan eşya yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı 2 kişi öldü.

Kaza, 14.00 sıralarında Battalgazi - Pütürge karayolu Yaygın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 63 ABA 458 plakalı eşya yüklü kamyon freni patlaması sonucu kontrolünde çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücü ile birlikte kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, hayatını kaybedenler ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.