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Bursa'da freni patlayan kamyon polis ekiplerinin yardımıyla durduruldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni patlayan karpuz yüklü kamyon, polis ekiplerinin yolu boşaltıp güvenlik önlemi almasıyla 15 kilometre sonra durduruldu. Sürücü Mehmet Bayakbayan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, freni patlayan kamyon polis ekiplerinin yolu boşaltıp güvenlik önlemi almasıyla durduruldu.

Karacabey ilçesinden karpuz yükleyerek Ankara'ya doğru yola çıkan Mehmet Bayakbayan (33) yönetimindeki 23 ADN 993 plakalı kamyonun, İnegöl ilçesi Ümitalan rampasından inerken freni patladı.

Bunun üzerine Bayakbayan, rampadan düz yola güvenle aracı indirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

İhbarı alan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kamyonun güzergahında trafiği boşaltıp, sürücüleri uyardı.

Yaklaşık 15 kilometre ilerleyen sürücü Bayakbayan, ekiplerin güvenlik önlemleriyle Bursa-Eskişehir kara yolundaki düzlükte kamyonu durdurmayı başardı.

Mehmet Bayakbayan, AA muhabirine, freni patladıktan sonra kamyonun hızlandığını belirterek, "O sırada olası can kaybını önlemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sağ olsunlar polis ekiplerine bilgi verdiler. Polis yolu açtı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
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