Freni çekilmeyen otomobil duvara çarptı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde freni çekilmeden park edilen otomobil, yokuşta hareket edince bir evin bahçe duvarına çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 227'nci Sokak'ta meydana geldi. El freni çekilmeden park edilen 34 DD 6857 plakalı otomobil, yokuşta hareket etmeye başladı. Bir süre ilerleyen otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvar yıkılırken, kazada yaralanan olmadı. Evin bahçesinde ve araçta hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobilin duvara çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.