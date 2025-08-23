Freni Boşalan TIR, İş Yerine Daldı: 3 Yaralı

Freni Boşalan TIR, İş Yerine Daldı: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde freni boşalan bir TIR, önündeki araçlara çarptıktan sonra bir tarım ilaçları satan iş yerine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde freni boşalan TIR, önündeki araçlara çarptıktan sonra tarım ilaçları satan bir iş yerine girdi. 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolu Yükselhan Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsün ismi öğrenilmeyen 73 SG 973 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu önce seyir halindeki bir otomobile çarptı. Ardından kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçları deviren TIR, tarım malzemeleri satışının yapıldığı bir iş yerine girerek durabildi. Kaza sırasında dükkanda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, iş yerinde ve araçlarda büyük çaplı hasar meydana geldi.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada Abdurahim Varlı, Sabha Varlı ve Selim İrtegün'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

