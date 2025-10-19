Haberler

Freni Boşalan Sulama Tankeri 8 Araca Çarptı

Freni Boşalan Sulama Tankeri 8 Araca Çarptı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşalan sulama tankeri, park halindeki 8 araca çarparak durdu. Kazada can kaybı olmamasına rağmen birçok araç ve bir sokak aydınlatma direği zarar gördü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşalan sulama tankeri, park halindeki 8 araca çarptıktan sonra durabildi.

G.G, 34 NEB 522 plakalı sulama tankerini, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park etti.

Bir süre sonra freni boşalarak hareket eden tanker, 8 araca çarparak durdu. Kazada, bir sokak aydınlatma direği ile ekmek fırınının camları da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada zarar gören araçlar, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
