Bursa-Otomobil şarampole uçtu; baba ile araçtan atlayan oğlu yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan otomobilin şarampole uçması sonucu sürücü Savaş A. ve oğlu Alperen A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan otomobil şarampole uçtu, sürücü Savaş A. (43) ile araçtan atlayan oğlu Alperen A. (12) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 806'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Savaş A. yönetimindeki 16 BLL 324 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sol tarafındaki şarampole uçarken, Alperen A. ise araçtan kapıyı açarak atladı. Sürücü ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

