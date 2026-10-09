Freni boşalan kamyonet 3 araca ve 2 direğe çarptı, o an güvenlik kamerasına yansıdı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnşaat alanına kum boşaltan kamyonetin freni boşalınca park halindeki 3 araca ve 2 aydınlatma direğine çarptığı anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kayıtta kamyonet, damperi ve kapısı açık halde rampa aşağı ilerlerken görülüyor.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
İnşaat alanına kum boşalttığı sırada freni boşalan kamyonetin, park halindeki 3 araca ve 2 aydınlatma direğine çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kamyonun damperi ve kapısı açık şekilde rampa aşağı ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı