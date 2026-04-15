Haberler

Kırşehir-Kayseri kara yolunda kaza: 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri kara yolunda freni boşalan kamyonun, kırmızı ışıkta duran otomobil ve minibüse çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri kara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 20 AKP 573 plakalı kamyon, iddiaya göre freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta duran 07 CHY 870 plakalı otomobil ile minibüse çarptı. Çarpışma sonucu kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada A.Ç. (54), A.K. (45), M.K. (40), İ.M. (23) ve O.O. (56) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan O.O.'nun durumun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

