Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
 - Güncelleme:
Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

HATAY'da freni arızalanınca kendiliğinden hareket eden lokomotif elektrik tellerini onaran 3 işçiye çarptı.

HATAY'da freni arızalanınca kendiliğinden hareket eden lokomotif elektrik tellerini onaran 3 işçiye çarptı. İşçilerden Abdullah Dönegel (29) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde, makinistlerin içinde bulunmadığı ve freni arızalanan lokomotif, iddiaya göre kendiliğinden hareket etti. Hızlanan lokomotif, demir yolu hattında elektrik tellerinin onarımını yapan işçilerin olduğu platforma çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçilerden Abdullah Dönegel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan R.S. (29) ve M.E. (27), ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada trenin hareket etmesinde ihmali olduğu ileri sürülen 2 makinist gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

İskenderun Azganlık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title