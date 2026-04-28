Fransız vekil Panot'dan ülkesinin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması ile ilgili tutumuna tepki Açıklaması

Fransız milletvekili Mathilde Panot, Avrupa Birliği (AB)- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için net bir tavır almadığı gerekçesiyle Paris hükümetine tepki gösterdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Panot, başkent Paris'teki Ulusal Meclis'te partisinin haftalık basın toplantısında Lübnan'da yaşananları değerlendirdi.

Panot, "Lübnan'da Hizbullah'a karşı bir savaş yapılmıyor, bu ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından Lübnan halkına karşı yapılan bir savaş ve Lübnan'ın güneyinin işgali. Bunun konvansiyonel bir savaşla ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

"Bugün en fazla gazeteci öldüren İsrail ordusu"

Lübnan'da bazı köylerin dinamitle havaya uçurulduğunu dile getiren Panot, İsrail'in Lübnanlı 100 kurtarma personelini hedef almasının Hizbullah'la bir alakası olmadığına dikkati çekti.

Panot, İsrail'in 22 Nisan'da Lübnan'da kadın gazeteci Emel Halil'i hedef aldığını vurgulayarak, "Bugün en fazla gazeteci öldüren İsrail ordusu." diye konuştu.

İsrail ordusunun 8 Nisan'da Lübnan'da 300'den fazla kişiyi bir günde öldürdüğünü hatırlatan Panot, "Gerçek şu ki Netanyahu herhangi bir ateşkese asla uymadı." dedi.

Panot, Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun 800'den fazla Filistinliyi öldürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Netanyahu barış için bir tehlike arz ediyor. Bu koşullar altında Fransa'nın Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için net bir tavır almamış olması daha da utanç verici."

1 milyon Avrupalı vatandaşın söz konusu anlaşmanın askıya alınması için "Avrupa Vatandaş Girişimi"ni imzaladığını kaydeden Panot, "Netanyahu hakkında hala yaptırım kararı ve silahlarla ilgili ambargo olmadığını görmek utanç verici." şeklinde konuştu.

Panot, İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın "savaş propagandasını" yaymak için farklı mecralara davet edilmesinin de utanç verici olduğunu söyleyerek, Zarka'nın 1-11 Mart tarihlerinde Fransa'da 19 kez televizyon kanallarına çağrıldığını hatırlattı.

Fransız milletvekili, bu süreçte Filistin ve Lübnan'ın Paris'teki büyükelçilerinin televizyona çıkmak için davet almadığına işaret etti.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) bir grup milletvekilinin öncülüğünde başlatılan Avrupa Vatandaş Girişimi (ECI), 1 milyon imzayı aşarak, üzeri örtülmeye çalışılan "Gazze" dosyasını yeniden kamuoyunun gündemine taşımıştı.

AB ile İsrail arasında Tel Aviv yönetimine ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Anlaşması, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan tepkilerin merkezinde yer alıyor.