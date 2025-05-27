Fransız Ulusal Meclisi'nden 'ölmeye yardım' yasa tasarısı kabul edildi

Fransız Ulusal Meclisi'nden 'ölmeye yardım' yasa tasarısı kabul edildi
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Fransız Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, tedavisi bulunmayan hastalara 'ölmeye yardım' konulu yasa tasarısını 305 oyla kabul etti. Tasarı, hastaların acı çekme koşulları ve irade beyanı gerekliliklerini öngörüyor.

Fransız Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısını kabul etti.

Ulusal Mecliste tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısı görüşüldü.

Tasarı 199 "hayır" oyuna karşı 305 oyla kabul edilirken, sonbahar aylarında Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senatoda görüşülecek.

Bu tasarı, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız veya uzun süredir bu ülkede yaşayan hastaları kapsıyor.

Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, hastanın herhangi bir yakınlığı olmayan bir doktora başvurmasıyla gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin "hastalığa bağlı sürekli fiziksel ya da psikolojik acı çekiyor olması" ve "iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi" şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

Aynı oturumda, Mecliste palyatif bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını kapsayan yasa tasarı ise oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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