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Fransız siyasetçiler Paris'te planlanan 3 yabancı karşıtı etkinliğin iptalini istedi

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Fransız siyasetçiler, 30 Ekim'den 1 Kasım'a kadar Paris'te planlanan 3 yabancı karşıtı etkinliğin iptal edilmesini istedi. PCF Senatörü Ian Brossat'ın paylaştığı mektupta etkinliklerin şiddet ve kamu düzeni riski oluşturduğu belirtildi, LFI milletvekilleri de çağrıya katıldı.

Fransız siyasetçiler, yabancı karşıtı kuruluş ve kişilerin bu hafta başkent Paris'te düzenlemeyi planladıkları 3 etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Fransa Komünist Partisi (PCF) Senatörü Ian Brossat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure'a dün gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektupta, "30 Ekim'den 1 Kasım'a kadar Paris'te kimlikçi aşırı sağcı ve neo-faşist isimleri ve kuruluşları bir araya getirecek etkinlikler düzenlenecek." bilgisi verildi.

Bu etkinlikler kapsamında şiddet olayları çıkma riskinin bulunduğu vurgulanan mektupta, "Bu 3 etkinlik, ırkçı ve yabancı karşıtı ideolojinin normalleşmesine yönelik ortak dinamiğe katkı sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, Fransa'da ifade özgürlüğünün kanunen cezalandırılan nefrete ve ırkçılığa teşvik için kullanılamayacağına işaret edilerek, "Bu bağlamda, bu etkinliklerin peş peşe düzenlenmesi, neo-Nazi hareketine mensup aktivistlerin katılacağının açıklanması ve daha önce onlardan kaynaklanan şiddet olayları, kamu düzenini bozmaya yönelik ciddi risk oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paris civarında 3 gün boyunca şiddete ve nefrete teşvik eden kişiler için toplanma alanı oluşturulmasının son derece endişe verici olacağı belirtilen açıklamada, söz konusu 3 etkinliğin iptal edilmesi istendi.

Meclisteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grubu milletvekilleri de yabancı karşıtı kişiler ve kuruluşlar tarafından organize edilen etkinliklerin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Avusturya'daki ırkçı Kimlikçiler Hareketi üyesi Martin Sellner'in, yarın Paris'te düzenlenecek kitap imza etkinliğine katılması bekleniyor.

Fransa'daki göçmenlerin ve göçmen asıllı kişilerin asıl ülkelerine gönderilmesini savunan Polemia Vakfının da Paris'in banliyösü Plessis-Robinson kentinde 31 Ekim'de konferans düzenlemesi öngörülüyor.

Fransa'daki "Hedef Tersine Göç" topluluğunun ise 1 Kasım'da başkentte yürüyüş yapması planlanıyor.

Kaynak: AA
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