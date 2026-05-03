Melenchon, 2027 Fransa cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi kurucusu Jean-Luc Melenchon, ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde partisinin adayı olduğunu duyurdu.

Melenchon, konuk olduğu Fransız TF1 kanalında, ülkede düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da 2027'deki cumhurbaşkanı seçimi için aday olup olmadığına ilişkin soruya Melenchon, "Evet, adayım." yanıtını verdi.

Melenchon, dünya tarihinin çok çalkantılı bir döneminden geçildiğine dikkati çekerek, "Genel savaş ve dramatik iklim değişikliği tehditleriyle karşı karşıyayız ve bir de üzerimizde beliren ekonomik ve sosyal kriz var." dedi.

Akaryakıt fiyatlarının artmasının ABD ve İsrail'in başlattığı savaşla ilgili olduğunu belirten Melenchon, "Bir siyasi neden var ve dolayısıyla çözüm de siyasi olacak." ifadesini kullandı.

"İsrail, Avrupa Birliği olmadan yaşayamaz"

Fransa Cumhurbaşkanı olsaydı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "öngörülemez" tutumuna karşı ülkesinin farklı yaklaşım sergilemiş olacağını kaydeden Melenchon, "Ciddi şekilde ilgilenseydik (Orta Doğu'da) katliam durdurulmuş olurdu." diye konuştu.

Melenchon, cumhurbaşkanı olsaydı Orta Doğu'da yaşananlara karşı İspanyollarla bir cephe oluşturacağını ve Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı sonlandıracağını ifade ederek, "İsrail, AB olmadan yaşayamaz." dedi.

ABD ve İsrail'in "kağıttan kaplanlar" olduğu değerlendirmesinde bulunan Melenchon, dünyanın savaş istemediğini vurguladı.

Melenchon, Fransa halkına en çok ırkçılığın ve ayrıcalıkların zarar verdiğine işaret ederek, her 3 Fransız'dan birinin yabancı bir ataya sahip olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin gelecek yılki seçimleri kazanacağını düşünmediğini dile getiren Melenchon, RN'yi seçimlerde yeneceklerini ifade etti.

Jean-Luc Melenchon, daha önce Fransa'da 3 kez cumhurbaşkanı seçiminde yarışmıştı.