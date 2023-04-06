Fransız Şirketler Çin'in Ekonomisine Güveniyor

Bu yıl Çin'e ziyarette bulunan Fransız şirket yöneticileri, ülkenin güçlü ekonomisine güvenlerini dile getirerek Çin'in kaçırılmayacak bir pazar olduğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): BENOİT BAZİN, Saint-Gobain Grubu CEO'su:

"Çin, Saint-Gobain'in ilerlemesi açısından önemli bir ülke. Saint-Gobain'in Çin ekipleri son derece adanmış, son derece dinamik ve son derece yetenekli. Ekipler oldukça yenilikçi. Ayrıca 200'den fazla çalışanın olduğu bir araştırma merkezine sahibiz. Birçok bakımdan piyasaya liderlik ediyorlar. Çin bizim için hızla büyüyen bir pazar ve ekonomi. Bu yüzden çok miktarda enerji ve çok sayıda yetenek var. Bu, gelecek için bana çok fazla güven veriyor.

Çin'de birçok şey gerçekleşiyor. Çin, bizim için kilit önemdeki bir pazar. Önümüzdeki 5 yıl için bir plan hazırladık. Çin elbette ki bir büyüme bölgesi ve aynı zamanda inşaat sektöründeki müşterilerimizi sürdürebilir binalar yönünde çalışmaya itebileceğimiz bir alan."

SES 3 (İngilizce): SEBASTİEN BAZİN, Accor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su:

"45 yıldır Çin'de faaliyet gösteriyoruz. Çin'de 600 otelimiz var ve önümüzdeki 3 yıl içinde 350 otel daha açılacak. Yani çok hızlı bir büyüme söz konusu. Bu yıl Çin'deki yurtiçi eğlence piyasasının daha da güçlü olabileceğini düşünüyorum.

Çin'in dünyadaki en büyük konaklama pazarı haline geleceğini bilmeniz gerekli. Bu sadece bir an meselesi. Ben bunun 10 yıldan daha kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu yüzden Çin, kaçıramayacağınız bir pazar. Katılmanız gereken bir pazar. Önümüzdeki 20 yıl olağanüstü olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)