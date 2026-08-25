Fransız Kadın Müslüman Oldu, Melek İsmini Aldı
Afyonkarahisar'da Fransa vatandaşı Meline Annick Lavallard, İslamiyet'i seçerek Melek adını aldı. Sandıklı İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getiren Lavallard'a belge, Kur'an-ı Kerim ve meali takdim edildi.
Afyonkarahisar'da Fransa vatandaşı Meline Annick Lavallard, İslamiyet'i seçerek "Melek" adını aldı.
İslamiyet'i seçen Lavallard için Sandıklı İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, İslam dininin temel inanç esasları, iman ve ibadet konularında bilgi verdi.???????
Burada kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Lavallard, "Melek" ismini kullanmaya karar verdi.
Törenin sonunda Ünal, Melek'e ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim meali takdim etti.