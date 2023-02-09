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Fransız ekibin çalışmalarda yaralanan köpeği 'Leader'a sağlıkçı şefkati

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MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesine Fransa'dan getirilip, arama- kurtarma çalışmalarında kullanılan canlı arama köpeği 'Leader', enkazda sol bacağından yaralandı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesine Fransa'dan getirilip, arama- kurtarma çalışmalarında kullanılan canlı arama köpeği 'Leader', enkazda sol bacağından yaralandı. 112 acil sağlık ekipleri, köpeğe müdahale edip, yarasını sardı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Malatya'da, arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Yüzlerce binanın yıkıldığı merkez ilçe Yeşilyurt'taki çalışmalara destek vermek için Fransa'dan ekip geldi. Fransa ekibinde yer alan canlı arama köpeği 'Leader', Özalper Mahallesi'nde enkazdaki çalışmalarda kullanıldı. Enkazdan 1 kişinin sağ kurtarılmasını da sağlayan 'Leader', çalışmalar sırasında sol bacağından cam kesiği sonucu yaralandı. Enkazdan alınan köpeğe, veteriner hekim olmadığı için bölgedeki 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Ekipler, önce pansuman yaptı ardından köpeğin bacağını sargı ile sardı. 'Leader'in durumunun iyi olduğu, dinlendirildikten sonra yeniden çalışmalarda yer alacağı belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya Fransa Güncel Haberler

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