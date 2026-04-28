Fransız çimento firması Lafarge, terör finansmanından hüküm giydiği davada temyize gidecek

Fransız çimento firması Lafarge'ın terör örgütlerini finanse etmekten suçlu bulunarak 1 milyon 125 bin avro para cezasına çarptırıldığı davada temyize gideceği açıklandı.

Paris Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, Lafarge'ın 2013-2014'te Suriye'deki faaliyetleri kapsamında terör örgütlerine yaklaşık 5,6 milyon avro ödeme yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunduğu mahkeme kararına karşı temyize başvuracağı bildirildi.

Açıklamada, şirket ve beraberinde hüküm giyen 8 kişinin temyize gideceği aktarıldı.

Paris Ceza Mahkemesi, 13 Nisan'da Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna karar vermişti. Davada yargılanan 8 kişi, 18 ay ila 7 yıl hapis cezaları ve para cezalarına çarptırılmıştı.

Şirkete ise 1 milyon 125 bin avro ceza kesilmişti.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014'te Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılanmasına yönelik dava Kasım-Aralık 2025'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmüştü.