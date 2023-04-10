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Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Güncel Haberler

Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de, çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de, çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

FranceInfo'nun haberine göre, Fransız Alpleri'ndeki Mont-Blanc bölgesinde dün çığ düştü.

Belediye Başkan Yardımcısı Elisabeth Mollard, RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, çığ altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mollard, hayatını kaybedenlerden 2'sinin dağcı, 2'sinin rehber olduğunu belirtti.

Öte yandan bir kişi yaralı olarak çığ altından çıkarılırken, bölgedeki 8 dağcı da yara almadan olayı atlattı.

Çığın, bölgede bir haftadır artan sıcaklıklar nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Meteoroloji İdaresi, bölgede yeniden çığ düşme ihtimallerine karşı uyarıda bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Fransa Güncel Haberler

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