Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Yeni Bir Uçak Gemisi İnşa Edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, deniz güçlerini güçlendirmek amacıyla yeni bir uçak gemisi geliştirme ve inşa çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Projenin 2038 yılında tamamlanması bekleniyor.

PARİS, 22 Aralık (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasına katılacak yeni bir uçak gemisi geliştirme ve inşa çalışmalarına başladıklarını belirterek, bunu deniz güçlerini güçlendirme yönünde kararlı bir adım diye niteledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlu Fransız birliklerine hitap eden Macron, "Askeri programlara ilişkin son iki yasa uyarınca, kapsamlı ve dikkatli bir inceleme yaparak, Fransa'ya yeni bir uçak gemisi kazandırmaya karar vermiş bulunuyorum. Bu büyük programın başlatılması kararını bu hafta içinde aldık" dedi.

Fransız Le Figaro gazetesinin bildirdiğine göre Charles de Gaulle uçak gemisinin yerini alacak olan yeni uçak gemisinin 2038 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
