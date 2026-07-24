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Fransa'da yangınlar: Macron AB'den yardım istedi

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- Bu yıl Fransa'da 50 bin hektardan fazla alan yandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği (AB) sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istedi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, özellikle ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde olmak üzere yangınlarla mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Yangın söndürme çalışmaları için seferber olan itfaiye ekiplerine ve görevlilere teşekkür eden Macron, son birkaç günde binlerce hektar alana yayılan yangınlar karşısında AB sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istediğini belirtti.

Bu kapsamda Macron, 2 Hırvatistan, 2 Portekiz yangın söndürme uçağı ile Çekya'dan ve Slovakya'dan gelecek iki helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.

Emmanuel Macron, gösterdikleri dayanışma için Avrupalı ortaklarına teşekkür etti.

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada, sene başından bu yana çıkan yangınlarda 50 bin hektar sınırının aşıldığını bildirdi.

Bu rakamın geçen yıl bu zamanlar kaydedilenden yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu ifade eden Nunez, ülkenin güneybatısında devam eden yangınlara ilişkin de bilgi verdi.

Gironde vilayetinin Saumos kentinde 3 gündür devam eden yangında 10 bin hektardan fazla alanın yandığını belirten Nunez, "sezonun en büyük yangınının" karadan erişimin zor olduğu bir alanda yayıldığını ve henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Nunez, yine ülkenin güneybatısındaki vilayetlerden Landes'taki Biscarrosse yakınlarındaki yangında 2 bin 500 hektarın alevlere teslim olduğunu, 23 bini Landes'ta, 20 bini Gironde'da olmak üzere toplamda 43 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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