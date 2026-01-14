Fransa'da hükümete karşı sunulan 2 gensoru önergesi reddedildi

Fransa'da Ulusal Meclis, muhalefet partilerinin Başbakan Sebastien Lecornu'nun hükümetine karşı sunduğu 2 gensoru önergesini reddetti.

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ve Ulusal Birlik (RN) Partisinin hükümete karşı sunduğu gensoru önergeleri, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

LFI'nin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesine 256 milletvekili, RN'nin sunduğu önergeye ise 142 milletvekili destek verdi.

Yeterli oy sayısı olan 288 oya ulaşamayan 2 gensoru önergesi, Ulusal Meclis tarafından reddedildi.

Sosyalist milletvekilleri gensoru önergelerini desteklemedi.

Başbakan Lecornu, burada yaptığı konuşmada, RN ve LFI partilerinin Meclis'teki müzakereleri yavaşlattığını, Fransa'nın hala bu yıl için bir bütçesi olmadığını belirtti.

Lecornu, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanma sürecindeki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin metnin zaman içinde değiştiğini ifade ederek, muhalefeti "iktidarın sırtından vurmakla" suçladı.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, hükümetin, AB-MERCOSUR anlaşması konusunda Brüksel'e boyun eğerek, Fransız halkının egemenliğine ihanet ettiğini savundu.

Panot, "Dışarıda, ülkemizi, AB Komisyonu ve ABD imparatorluğu karşısında küçük düşürüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Lecornu'nun hükümetin düşmesi halinde Ulusal Meclisi feshetme talimatı verdiğini hatırlatan Panot, "Cesaretiniz varsa Sayın Başbakan bunu yapın." dedi.

RN Milletvekili Helene Laporte, iktidarın Fransızların sesini duymayı inatla reddettiğini belirterek, AB-MERCOSUR anlaşması hakkında "Fransız tarımının (sektörünün) bu anlaşmanın en büyük kaybedeni olacağını biliyoruz." yorumunu yaptı.

Laporte, Macron'un anlaşma hakkında çelişkili açıklamaları olduğunu savundu.

Sosyalist Parti (PS) Milletvekili Dominique Potier, "Bölünmenin zamanı değil." diyerek, sosyalist grubun hükümete karşı sunulan önergeye destek vermeyeceğini ifade etti.

Lecornu, geçen hafta, hükümetinin düşmesi halinde erken genel seçim hazırlığı yapması için İçişleri Bakanı Laurent Nunez'e talimat vermişti.