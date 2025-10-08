Haberler

Fransa Ulusal Meclis Bürosu, Macron'un Azil Tasarısını Reddetti

Fransa'da muhalefet tarafından sunulan Cumhurbaşkanı Macron'un azline dair yasa tasarısı, Ulusal Meclis Bürosu tarafından 'kabul edilemez' bulundu. Muhalif milletvekilleri, Macron'u siyasi krizden sorumlu tutuyor.

Fransa Ulusal Meclis Bürosu, muhalif vekillerin ülkedeki siyasi krizden sorumlu tuttukları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azline dair yasa tasarısını "kabul edilemez" buldu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini isteyen tasarı, azil sürecinin ilk aşaması olan Ulusal Meclis Bürosundan onay alamadı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilleri ile bazı çevreci vekillerin imzasını taşıyan önerge, Ulusal Meclis Bürosu tarafından "kabul edilemez" olarak değerlendirildi.

Fransa'da muhalif 104 milletvekili, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizin sorumlusu olarak gördükleri Emmanuel Macron'un azledilmesi talebinde bulunmuştu.

Muhalefet 2024'te Macron'a karşı azil süreci başlatma girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

Macron, muhalefet tarafından 2024'te Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitmesinin ardından ülkede yaşanan siyasi krizin sorumlusu olarak görülüyor.

Kamu borçları ile mücadele eden Fransa'da geçen yılki seçimlerin ardından bütçe konusundaki uzlaşmazlık nedeniyle hükümet krizleri yaşanırken son bir yılda 3 başbakan değişti.

Son olarak, 6 Ekim'de Başbakan Sebastien Lecornu istifa etti.

