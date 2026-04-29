Fransa tartışmalı "Yadan Yasası" sonrası yeni "antisemitizmle mücadele" yasası hazırlığında

Fransız hükümeti, siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören ve "Yadan Yasası" olarak bilinen tartışmalı tasarının geri çekilmesinin ardından Ulusal Meclis'te yeni bir "antisemitizmle mücadele" yasası çıkarılması için harekete geçti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Fransa'da Kadın-Erkek Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Bakan Aurore Berge, kamuoyunda tartışma yaratan ve İsrail'i eleştirmeyi Yahudi karşıtlığı ile bir tutmayı öngören Yadan Yasası'nın geri çekilmesi üzerine, bu konuda yeni bir yasa çıkarılması için parlamentodaki farklı siyasi gruplarla görüşmelere başladı.

Konuya yakın kaynaklar, Bakan Berge'in siyasi gruplardan 7 Mayıs'a kadar tasarıyla ilgili tekliflerini Ulusal Meclis'e sunmaları istediğini belirtti.

Bakan Berge, Yadan Yasası'nın 16 Nisan'da geri çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2027'de sona erecek görev süresi içinde, "Antisemitizmin güncel formları ile mücadele" yasasını yürürlüğe koyacakları taahhüdünde bulunmuştu.

Yadan Yasası

Yasa tasarı, Fransız milletvekili Caroline Yadan tarafından 2024'te sunulmuştu.

Fransa'da "Yadan Yasası" olarak da bilinen siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören tasarıya tepki olarak ülke çapında eylemler düzenlenmiş, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ve Sosyalist Parti (PS) dahil farklı siyasi gruplar tasarıya karşı tutum sergilemişti.

Tasarı, mecliste tartışmaya açılmadan 16 Nisan'da geri çekilmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

