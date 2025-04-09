Fransa, Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Destek Veriyor

Fransa'nın, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunda ilerlemeye devam etmesini istediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayında Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic'i ağırladı.

Elysee Sarayından Vucic'in ziyareti öncesinde yapılan açıklamada, Macron'un bu görüşmede ülkesinin Sırbistan'ın AB'ye entegrasyonuna olan desteğini yineleyeceği belirtildi.

Açıklamada Macron'un, Vucic ile görüşmesinde "Sırbistan'ın kaderinin AB içinde olduğuna dair inancını vurgulayacağı ve Sırbistan'ın Avrupa yolunda ilerlediğini görme arzusunu dile getireceği" kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecinin yanı sıra, Fransa ile enerji, kültür ve sağlık gibi alanlardaki ikili ilişkilerin de ele alınacağı belirtildi.

Sırbistan 2012'de AB'ye aday ülke olmuştu.