Fransa'da Senato, nükleer denemeler sebebiyle zarar görenleri "mağdur" olarak tanıdı

Fransa Senatosu, Polinezya'daki nükleer denemelerden zarar gören kişilerin mağdur olarak tanınmasını ve tazminat almasını sağlayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Tasarı, belirlenen 23 kanser türüne yakalanan mağdurlar ve mirasçılarının tazminat talebinde bulunmasına imkan tanıyor.

Paris'teki Senato Genel Kurulu'nda, Fransa'nın Polinezya bölgesinde yapılan nükleer denemeler nedeniyle mağdur olanları tanımaya ve bu kişilerin tazminatlarına ilişkin yasa tasarısı görüşüldü.

Nükleer denemelerin yapıldığı sırada Fransız Polinezyası'nda yaşayan ve belirlenen 23 kanser türünden birine yakalanan kişilerin bu denemelerin mağduru olarak tanınması ve tazminat alabilmesine yönelik tasarı, mağdurların mirasçılarının da tazminat talebinde bulunabilmesini ve Fransa'nın mağdurların sağlık masraflarını üstlenmesini öngörüyor.

Atmosfere ciddi radyoaktivite yayılmıştı

Fransa, Polinezya bölgesinde 1966-1996 yıllarında 193 nükleer deneme yapmıştı. Bu denemelerden 46'sı açık havada yapılırken, atmosfere ciddi radyoaktivite yayılmıştı.

Söz konusu denemelerden kaynaklanan radyoaktif dumanlar, bölgede adaları kirletmişti.

Fransa'da 2010'da kabul edilen Morin Yasası ile Fransız nükleer denemelerinin yapıldığı dönemde Fransız Polinezyası'nda yaşayan kanser hastalarına tazminat verilmesinin önü açılmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
