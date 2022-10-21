Fransa Senatosu Başkan Yardımcısı: Çkp Ulusal Kongresi Çin ve Dünya İçin Son Derece Önemli

Fransa Senatosu Başkan Yardımcısı Pierre Laurent, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Çin ve bütün dünya için açıkça son derece önemli olduğunu söyledi.

Laurent, kongrenin dünyadaki büyük sorunların çözümü için yeni fikirler getireceğini söyledi.

SES (Fransızca): PIERRE LAURENT, Fransa Senatosu Başkan Yardımcısı:

"Çin'in son yıllarda kazandığı güç göz önünde bulundurulduğunda bu kongre apaçık bir şekilde Çin ve Çin halkı için, aynı zamanda bütün dünya için de son derece önemli. ve tüm dünya bu kongrenin sonuçlarını izliyor, bekliyor ve ilgileniyor. Çin kalkınma sürecinde büyük başarılar elde etti. ve bugün insanlık için çok büyük sorunlar, iklim sorunları, barış için sorunlar, dünyanın sosyal kalkınması için sorunlar var. ve Çin bu problemlerin dünyanın geneli için çözümünde açıkça rol oynayacak. Bu nedenle ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin çalışmalarının, bu büyük sorunların çözümüne yönelik yeni fikirler getirmesini ümit ediyorum. Hepimiz bu kongreden bütün insanlık adına bir kalkınma mesajı, bir barış mesajı, bir paylaşım mesajı bekliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)