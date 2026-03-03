Haberler

Fransa, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye uçuşlarına hazırlanıyor

Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki güvenlik tehditleri nedeniyle tahliye uçuşları düzenleyeceğini açıkladı. Öncelikli olarak savunmasız durumda olan vatandaşların tahliyesine odaklanılacak.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle bölgesel güvenliğin tehlikede olduğu Orta Doğu'da, kendi başına seyahat edemeyecek "savunmasız" durumdakiler öncelikli olmak üzere, Fransız vatandaşları için tahliye uçuşlarına hazırlandığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki askeri gerilimin oluşturduğu güvenlik sorununa karşı bölgedeki Fransız vatandaşları için harekete geçeceklerini söyledi.

Bölgedeki yaklaşık 25 bin Fransız'ın ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan gelişmelerin ardından Dışişleri ile iletişime geçtiğini belirten Barrot, vatandaşların tahliyesi için Fransız büyükelçilikleri ile çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Barrot, bu kapsamda tek başına seyahat edemeyecek durumdakiler öncelikli olmak üzere, bölgedeki Fransızlar için tahliye uçuşlarına hazırlandıklarını kaydetti.

Fransa'nın İran'ın misillemelerinden etkilenen bölgelerde yaşayan yaklaşık 400 bin vatandaşı bulunuyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
