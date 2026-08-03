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Fransa'da Var'da yangın: 2 bin hektar kül oldu

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Fransa'nın Var vilayetinde dün yeniden başlayan orman yangınında yaklaşık 2 bin hektar alan zarar gördü. 150'den fazla itfaiye eri müdahale ediyor. Ülkede bu yıl 117 bin hektar yandı, 4 itfaiye eri hayatını kaybetti, 375 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde dün yeniden başlayan yangından yaklaşık 2 bin hektar alanın etkilendiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Var vilayetinde dün akşam saatlerinde çıkan yangına 150'den fazla itfaiye eri ve onlarca araçla müdahale ediliyor.

Yangında şu ana kadar 1800 hektar alan alevlere teslim oldu.

Vilayette temmuzda çıkan yangınlarda da yaklaşık 6 bin hektar alan yok olmuştu.

Ülkenin Gironde ve Aude vilayetlerindeki yangınlar kontrol altına alınırken 36 vilayette "yüksek" yangın riski alarmı devam ediyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektar alan yandı, 4 itfaiye eri hayatını kaybetti. Ayrıca yangınlarla bağlantılı suçlardan şu ana kadar 375 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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