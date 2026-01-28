Haberler

Şara'nın, Macron'un terör örgütü YPG elebaşıyla ayarladığı görüşmeye katılmadığı iddia edildi

Güncelleme:
Le Point dergisi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un düzenlediği arabuluculuk görüşmesine katılmadığını ve bunun üzerine Macron'un öfkelendiğini duyurdu. Fransa istihbarat birimleri, YPG ile iş birliği yapmayı sürdürüyor.

Fransız Le Point dergisi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile ayarladığı arabuluculuk görüşmesine katılmadığını iddia etti.

Le Point dergisinin haberine göre, Macron, Şara ve Mazlum Abdi arasında 25 Ocak'ta yerel saatle 13.00'te arabuluculuk yapmak üzere telefon görüşmesi ayarladı.

Mazlum Abdi görüşmeye katılırken, Şara Macron'un telefonunu açmadı. Fransa Cumhurbaşkanı, Suriyeli mevkidaşının görüşmeye katılmamasına çok öfkelendi.

Derginin haberine göre, Fransız Dış İstihbarat Birimi (DGSE) ile Fransa Askeri İstihbarat Birimi (DRM), ocak ayının başından bu yana bölgedeki gelişmeler karşısında istihbarat ve gözetleme kapasitelerini terör örgütü YPG'nin hizmetine sundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın dağılmasının ardından DGSE ve Fransız ordusu, ek yüzlerce YPG'li terörist eğitti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
