Fransa'nın kuzeyindeki akaryakıt istasyonları tahrip edildi

Fransa'nın kuzeyinde farklı akaryakıt istasyonlarının çekiçle tahrip edildiği öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hafta sonu ülkenin kuzeyindeki Douai kenti yakınlarında farklı akaryakıt istasyonları tahrip edildi.

Failler, bu istasyonlardaki yakıt pompalarına ve otomatik ekranlara çekiçle hasar verirken, istasyonlardan birine "hırsız" yazdı.

Douai Cumhuriyet Savcısı Frederic Fourtoy, yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, en az 4 akaryakıt istasyonunun hedef alındığını aktardı.

Polis, akaryakıt istasyonlarının güvenlik kameralarından failleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstasyonların, ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki olarak hedef alındığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA