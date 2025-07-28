Fransa'nın Güneyinde Yangın Riski Alarmı: 660 Hektar Orman Yandı

Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa'nın güneyindeki 5 vilayette yangın riski alarmı verildi, hafta sonu çıkan yangınlarda yaklaşık 660 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Var, Gard ve Herault'ın aralarında bulunduğu 3 vilayette "yüksek" yangın riski, Aude ve Pyrenees-Orientales vilayetlerinde ise "aşırı yüksek" yangın riski alarmı verildi.

Aude vilayetine bağlı Sigean'da 26 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alındı, bölgede şu ana kadar 650 hektar ormanlık alan kül oldu.

Yangın söndürme çalışmalarına 18 itfaiye aracıyla 630'dan fazla itfaiye eri katıldı.

Fransa'nın Alper-Maritimes bölgesindeki Caussols yakınlarında dün gece başlayan yangına da müdahale edildi. 20 itfaiye aracı ile 50'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 8 hektarlık orman yok oldu.

Yangın, itfaiyecilerin gece boyu süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı, soğutma ve yol kenarındaki temizleme çalışmaları sürüyor.

Ayrıca ülkenin güney kesiminde bulunan Marsilya'da dün sabah saatlerinde 22 Treille yolu yakınlarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, 10 yangından 9'unun "insan kaynaklı" olduğunun tahmin edildiğini bildirerek, yeni yangınların önlenmesi için Fransız vatandaşlarına çevreye duyarlı olmaları için çağrı yaptı.