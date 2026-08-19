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Fransa'nın Var Vilayetindeki Yangınlar Tamamen Söndürüldü

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Fransa'nın Var vilayetinde bir aydır süren ve 6 bin 300 hektar alanı kül eden yangınlar tamamen söndürüldü. 10 bin itfaiye erinin görev aldığı mücadelede yaklaşık 400 hava müdahalesi yapıldı. Fransa genelinde bu yıl 117 bin hektardan fazla alan yandı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yaklaşık bir aydır devam eden ve binlerce hektar alanın kül olduğu yangının söndürüldüğü bildirildi.

Var Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan vilayetteki yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık bir aydır süren ve vilayete bağlı Gros Bessillon şehrinde 7 Ağustos'ta ve Ginasservis'de ise 14 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Söndürme çalışmalarında 10 bini aşkın itfaiye erinin görev aldığı ve yaklaşık 400 kez havadan müdahale yapıldığı ifade edilen açıklamada, yangınlarda yaklaşık 6 bin 300 hektar alanın kül olduğu kaydedildi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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