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Fransa'nın Bangui Büyükelçisi hakkında skandal: 30 kadın daveti ve disiplin süreci

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Fransa'nın Bangui Büyükelçisi Bruno Foucher, büyükelçilik rezidansına çok sayıda kadın davet ettiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatıldı. Güvenlik açığı oluşturduğu belirtilen olayda, Foucher iki kadınla ilişkisi olduğunu doğruladı; kınama, zorunlu emeklilik veya görevden men cezası alabileceği ifade ediliyor.

Fransa'nın Bangui Büyükelçisi Bruno Foucher'nin Büyükelçilik rezidansına birçok kadını davet ettiğinin bildirilmesinin ardından hakkında disiplin süreci başlatıldığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Foucher hakkında disiplin süreci başlatıldığını doğruladı.

Le Canard Enchaine dergisinin haberinde, Foucher'nin Ocak 2024-Mart 2026 döneminde Büyükelçilik rezidansının kendisine ayrılan bölümüne yaklaşık 30 kadını davet ettiği iddia edildi.

Haberde, bu nedenle Büyükelçiliği koruyan jandarma erlerinin, ilgili makamlara bir güvenlik açığı oluştuğunu bildirdiği aktarıldı.

Yapılan inceleme sonucu Dışişleri Bakanlığının, Foucher hakkında disiplin süreci başlattığı kaydedildi.

Foucher, dergiye yaptığı açıklamada da söz konusu kadınlardan ikisi ile ilişkisi olduğunu doğruladı.

Disiplin süreci neticesinde Foucher hakkında "kınama, zorunlu emeklilik veya kamu görevinden men" cezası verilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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